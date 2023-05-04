بايدن: النزاع في السودان "يجب أن ينتهي"

بايدن يهدد بعقوبات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان "يجب أن تنتهي"، مهددا بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.



وقال في بيان إن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية": مضيفا: "يجب أن ينتهي".