رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية ترجح معارك "طويلة الأمد" في السودان

لا تتوقع الولايات المتحدة توقف المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأن أيا منهما ليس لديه الدافع للسعي للسلام، حسبما أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز الخميس.



وقالت هينز أمام مجلس الشيوخ: "المعارك في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتقديرنا، سيطول أمدها على الأرجح لأن الطرفين يعتقدان أن بإمكان كل منهما الفوز عسكريا وليس لديهما دوافع تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات".



وأضافت: "يسعى الطرفان إلى مصادر دعم خارجية، من المرجح في حال نجحت، أن تُفاقم النزاع وتخلق احتمالات أكبر لمخاطر توسع رقعة التحديات في المنطقة".



ورأت هينز، أكبر مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة، أن المعارك فاقمت ظروفا إنسانية متردية أساسا، "ما يثير شبح تدفق هائل للاجئين والحاجة الى مساعدات في المنطقة".



ويتواصل القتال في الخرطوم لليوم العشرين على التوالي بعد فشل الهدنة الأخيرة بين الطرفين.