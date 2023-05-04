بلجيكا تعلن توقيف سبعة "مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية" بشبهة التحضير لاعتداء

اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية والتحضير لـ"هجوم إرهابي" حسبما أعلن الادعاء العام الخميس.



وغالبية المشتبه بهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء الذي أضاف أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".