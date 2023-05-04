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دوي انفجارات في كييف

أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات في كييف



أفاد صحافيو وكالة فرانس برس الخميس بسماع دوي انفجارات في العاصمة الاوكرانية كييف التي شهدت ليلا سلسلة هجمات.



وشاهد صحافي في الوكالة مسيّرة كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن الدفاع الجوي تم تفعيله.