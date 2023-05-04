بلجيكا تعلن توقيف سبعة "مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية" بشبهة التحضير لاعتداء

توقيف سبعة "مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية" في بلجيكا



اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية والتحضير لـ"هجوم إرهابي" حسبما أعلن الادعاء العام الخميس.



وغالبية المشتبه بهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء.



أضاف البيان أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".



وداهمت الشرطة مدعومة بوحدات من قوات النخبة، سبعة أماكن في بلدات بغرب بلجيكا في عملية أشرف عليها قاضٍ مكلف قضايا الإرهاب.



وأكد البيان أن القاضي سيقرر "في مرحلة تالية" ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمشتبه بهم.



وأوضح أن من بين "الاتهامات المحتملة محاولة اغتيال إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والتحضير لهجوم إرهابي".



وأضاف المدعون أن جميع الموقوفين السبعة "يُشتبه بتحضيرهم هجوما إرهابيا في بلجيكا".



وأكدوا أن جميعهم "ينتمون لمجموعة من أشد مناصري تنظيم الدولة الإسلامية".



وقال المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية إريك فان دويس في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم كانوا على ما يبدو يعتزمون استهداف مؤسسة في بلجيكا" وكانوا "يبحثون بشكل حثيث عن أسلحة".



نفذت الشرطة عملياتها في مدينة غينت وبلدات روسلير ومينين واوستند وفيفيلغيم الصغيرة.



وكان التنظيم المتطرف قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية في بلجيكا في آذار 2016 استهدفت مطار بروكسل ومترو العاصمة، وأدت إلى مقتل 32 شخصا وجرح المئات.



ووقعت تلك التفجيرات بعد هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس والتي خططت لها نفس خلية تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفرت عن 130 قتيلا.



وغالبية سكان الشيشان، الجمهورية في منطقة شمال القوقاز الروسية، مسلمون.



ويحكمها رمضان قديروف الموالي للكرملين والداعم للحرب التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وأرسل قوات للمشاركة في القتال.

