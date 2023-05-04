وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي يلتقي السفير السوري لدى العراق

إستقبل السفير هشام العلوي، وكيل وزارة الخارجيّة العراقية لشؤون التخطيط السياسيّ اليوم بمكتبه في مبنى الوزارة ببغداد، السفير السوريّ لدى العراق صطام الدندح.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك حيث أكَّد سيادة الوكيل رغبة وزارة الخارجيَّة في توسيع التعاون الثنائي ليشمل المجالات الإقتصاديّة والأمنيّة والثقافيّة وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسيّ العراقيّ والسوريّ، كمقدمة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال البحوث والدراسات الإستراتيجيّة، وتبادل الخبرات فيما يخص العلوم السياسيّة، وبناء القدرات الوطنيّة، وعقد الندوات والمؤتمرات التخصصيَّة.



كما جرى مناقشة نتائج الإجتماعات الأخيرة في جدة وعمّان استعداداً لعقد القمة العربيّة المرتقبة هذا الشهر، وتأكيد أهمية التعاون الإقليمي والتنسيق المُشترَك في مجال مُكافحة الإرهاب لحفظ أمن البلدين وإستقرار المنطقة.



من جانبه، أعرب السفير السوري صطام الدندح عن أمتنانه لمواقف الحكومة العراقيّة الداعمة للشعب السوريّ، واهتمام وزارة الخارجيّة بتوسيع التعاون الثنائيّ، وأثنى على دور العراق المشرف وجهوده لحل الأزمة في سوريا.