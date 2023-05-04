الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نائب دنماركي يقول إن تركيا تمنعه من دخول أراضيها لمراقبة الانتخابات

أخبار دولية
2023-05-04 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نائب دنماركي يقول إن تركيا تمنعه من دخول أراضيها لمراقبة الانتخابات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
نائب دنماركي يقول إن تركيا تمنعه من دخول أراضيها لمراقبة الانتخابات

أعلن النائب الدنماركي سورين سوندرغارد الخميس المفترض أن يكون مراقبا للانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن أنقرة عارضت قدومه لأنه زار في الماضي قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد. 
      
وأوضح سوندرغارد المنتمي لتحالف أحمر-أخضر الاشتراكي لمحطة "تي في 2" التلفزيونية العامة الدنماركية أن أنقرة اتهمته "بالترويج لمنظمة إرهابية".  
     
وقال: "صحيح تماماً أنني زرت مَن قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية، قوات سوريا الديمقراطية"، لافتا الى أنه "فخور" بذلك. 
      
وقادت قوات سوريا الديمقراطية وهي ائتلاف سوري معارض يهيمن عليه الأكراد، القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بدعم من الولايات المتحدة.  
     
وأعلن سوندرغارد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قدّمت شكوى رسمية إلى أنقرة. 
      
وقال: "لا يمكن لدولة أن تختار البرلمانيين الذين يعملون كمراقبين". 
 
وأضاف: "يُلقي ذلك بظلال على الانتخابات التركية، فهم يُظهرون بالفعل أنهم يريدون التحكم بها". 
      
وتبدو الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار حاسمة. ويشكل مرشح المعارضة الموحدة كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا) أصعب تحد انتخابي بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان (69 عامًا) منذ توليه السلطة في 2002.

أخبار دولية

سورين سوندرغارد

تركيا

مراقبة

الانتخابات

LBCI التالي
ثمانية قتلى في حريق في جمهورية التشيك
زيلينسكي في لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-28

اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران قبل الانتخابات في تركيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-03

انشقاق تحالف المعارضة في تركيا قبل 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
2023-05-04

الشرطة اليونانية توقف 39 مهاجرا على الحدود مع تركيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-03

جعجع استقبل البخاري... وموقف المملكة كان واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:52

لافروف: هجوم مسيّرتين على الكرملين مستحيل من دون علم واشنطن

LBCI
أخبار دولية
06:48

حريق جديد في مصفاة نفط روسية استهدفتها طائرة مسيرة

LBCI
أخبار دولية
04:49

رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت في 10 الجاري بسبب نقص الذخيرة

LBCI
أخبار دولية
04:25

الصين تدين "افتراءات" كندا بعد استدعاء سفيرها في أوتاوا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:47

جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر

LBCI
منوعات
2023-02-06

بتحليله مباريات كرة القدم... أردني من ذوي الاحتياجات الخاصة يصبح نجما على فيسبوك (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-04-24

جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

LBCI
اقتصاد
2023-03-20

اسعار المحروقات تتخطى عتبة المليونين ...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:22

بارود للـ LBCI: المطلوب خارطة طريق أولا ولاحقا يتم البحث في الاسماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

على مدى 4 أيام... البترون تحتفل بمهرجان الربيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معضلة خلافة الحاكم مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

قريباً في لبنان... شبكة شحن ذكية للسيارات الكهربائية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وفد Transocean إلى لبنان وتوتال استأجرت القاعدة اللوجستية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أزمات البلديات تتزايد... والإدارة من المجلس البلدي الى المحافظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الحقيقة المرة-الجزء الاول: هل من امل باسترداد الودائع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:42

تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية...اليكم كيف أصبحت

LBCI
أمن وقضاء
03:47

جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر

LBCI
أخبار لبنان
05:53

بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ

LBCI
صحف اليوم
01:04

الراعي استعرض 5 اسماء للرئاسة (الانباء الكويتية)

LBCI
حال الطقس
01:48

الحرارة تتخطى عتبة ال ٣٠ ...والامطار عائدة

LBCI
خبر كاذب
12:49

صورة تظاهرة اللبنانيين في باريس... ضدّ من؟

LBCI
صحف اليوم
00:42

مصادر في مصرف لبنان لـ "الاخبار": قيمة الخسائر التي تكبّدها مصرف لبنان في آذار والأسبوع الأول من نيسان بلغت 380 مليون دولار

LBCI
صحف اليوم
00:31

"الحزب" يريد ثمن سقوط ورقة فرنجية (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة