مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي يزور السعودية في نهاية الأسبوع الجاري

يتوجه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إلى السعودية "نهاية الأسبوع الجاري" لإجراء محادثات مع القادة السعوديين ومسؤولين هنود وإماراتيين، حسبما قال في كلمة ألقاها الخميس تتعلق بالاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.





وأوضح ساليفان في كلمته في المركز الفكري "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" (إنستيتيوت فور ذا نير إيست بوليسي) أنه "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها". وألمح إلى أنه سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





وتأتي زيارة ساليفان التي تبدأ السبت في أجواء من التوتر في العلاقات بين واشنطن والرياض منذ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة صيف 2022 على الرغم من تعاون البلدين في عدد من القضايا بينها الأزمة في السودان مؤخرا.