إفشاء معلومات جديدة يحرج قاضيا بالمحكمة العليا الأميركية

وجد كلارنس توماس، القاضي الأشدّ محافظة في المحكمة العليا الأميركيّة، نفسه وسط جدل جديد وأسئلة أخلاقية بعد أن كشف موقع "برو بابليكا" الخميس أنّ مليارديرا محافظا غطّى تكاليف التعليم الخاصّ لأحد أفراد عائلته.





وكان توماس واجه موجة انتقادات في نيسان عندما كشف "برو بابليكا" أنه قَبِل هدايا باهظة بينها رحلات بحريّة على متن يخت ضخم وأخرى بطائرة خاصّة على حساب الملياردير نفسه المدعوّ هارلان كرو، من دون أن يصرّح عنها.