وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجوم المفترض على الكرملين "غريب"

رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة مع "فرانس انتر" الخميس، أنّ قضية الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تقول روسيا إنّها أسقطتها وكانت تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين هي "على أقل تقدير غريبة".





واتهمت روسيا الأربعاء أوكرانيا باستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين بطائرات مسيّرة، الأمر الذي نفته كييف.





ورفضت كولونا "الخوض في لعبة الفرضيات". وقالت إنّ حقيقة أن تصل طائرات مسيّرة إلى الكرملين "يصعب فهمها في الظروف العادية".