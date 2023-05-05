إدانة أربعة ناشطين متورطين بالهجوم على الكابيتول بالتحريض على الفتنة

أدين أربعة ناشطين من مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، متورطون في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني 2021، الخميس بالتحريض على الفتنة، وهي تهمة من النادر جدا توجيهها.





ومن بين المدانين الأربعة الزعيم السابق للمجموعة إنريكي تاريو.





وحوكم خمسة من أعضاء المجموعة في واشنطن بسبب إقدامهم على إحداث فوضى في مقر الكونغرس مع حشد من مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، خلال المصادقة على انتخاب منافسه الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

