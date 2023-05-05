إدارة بايدن تحذّر من رغبة الصين بإخفاق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة

حذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس من أن الصين تأمل بأن تخفق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة بما يدفع باقتصاد البلاد باتّجاه "فوضى" التخلّف عن السداد.





وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ "يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأميركي. يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية".





والوقت بدأ ينفد أمام الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق يتيح رفع سقف الاستدانة وإلا قد تتخلّف البلاد عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

