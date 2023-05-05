زلزال بقوة 6,3 درجات في وسط اليابان

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات الجمعة شمال منطقة إيشيكاوا الواقعة في وسط اليابان، ولم يصدر تحذير فوري من احتمال حصول تسونامي.





ووقع الزلزال عند الساعة 14,42 (05,42 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات، وفقاً للمصدر نفسه.





وتوقّفت حركة القطارات السريعة بين ناغانو وكانازاوا، وهي منطقة سياحية شهيرة، وفقاً لشركة السكك الحديدية اليابانية.

