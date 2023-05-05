الصين تدين "افتراءات" كندا بعد استدعاء سفيرها في أوتاوا

دانت الصين الجمعة ما وصفته ب"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا التي استدعت سفيرها في أوتاوا وتنظر في طرد دبلوماسيين صينيين متّهمين بالسعي لترهيب نائب كندي ينتقد بكين.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إنّ "كندا تفتري وتشوّه بطريقة لا أساس لها سير العمل الطبيعي للسفارات والقنصليات الصينية في كندا"، مؤكدا أن "الصين غير راضية عن هذا وتعارضه بشدة".

