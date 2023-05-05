أيمن الصفدي: سوريا ستستعيدُ عضويتَها في جامعةِ الدول العربية

صرحَ وزيرُ الخارجية الأردنية أيمن الصفدي بأن سوريا ستستعيدُ عضويتَها في جامعةِ الدول العربية في المستقبلِ القريب، مؤكدا وجودَ العديدِ من التحدياتِ التي تنتظرُها في حلِ الصراع المستمر منذ أكثرَ من عقدٍ في البلاد.



وقال الصفدي إن سوريا لديها ما يكفي من الأصواتِ بين أعضاءِ الجامعة اللذينَ يبلغُ عددُهم اثنتين وعشرين لاستعادةِ مقعدِها.