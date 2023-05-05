حريق جديد في مصفاة نفط روسية استهدفتها طائرة مسيرة

اندلع حريق جديد الجمعة في مصفاة نفط في جنوب غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية استهدفتها طائرة بلا طيار الخميس، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الإغاثة المحلية.





وأفيد قبل الظهر عن الحريق الذي انتشر على مساحة 60 مترا مربعا في مصفاة النفط في إلسكي في منطقة كراسنودار وتمت السيطرة عليه في الساعة السادسة ت غ "قبل وصول فرق الإطفاء"، بحسب ما أفاد الفرع المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة الروسية وكالة إنترفاكس.





وذكر المكتب أنه "تم إجلاء موظفي المصفاة بسرعة ولم تسجّل أي إصابات".