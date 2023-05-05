سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 3,4%

تسارعت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في نيسان فيما تراجع معدل البطالة، وفقا لبيانات حكومية، وذلك خلافا للتوقعات بحدوث تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.



وأضافت الولايات المتحدة 253 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ارتفاع عن توقعات شهر آذار بـ165 ألف وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 3,4 في المئة، على ما أفادت وزارة العمل.