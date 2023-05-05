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ايران تطرد أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين في إجراء انتقامي
أخبار دولية
2023-05-05 | 11:42
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ايران تطرد أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين في إجراء انتقامي
ايران تطرد أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين..
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الجمعة أنّ الجمهورية الإسلامية طردت في نيسان أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين "ردّاً" على إجراء مماثل اتّخذته باكو في الشهر نفسه وطردت بموجبه أربعة من موظفي السفارة الإيرانية.
وقالت إرنا إنّ "أربعة دبلوماسيين من وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان طُردوا من إيران الشهر الماضي بعدما تمّ إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
وأوضحت الوكالة أنّ قرار طرد هؤلاء اتّخذته وزارة الخارجية الإيرانية "ردّاً على طرد باكو دبلوماسيين إيرانيين" في مطلع نيسان.
ويومها اتّهمت أذربيجان أربعة من أعضاء السفارة الإيرانية في باكو بالقيام بأنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي" وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وإيران في كانون الثاني عندما اقتحم مسلّح سفارة باكو في طهران وأطلق النار داخلها، ما أسفر عن مقتل دبلوماسي وإصابة عنصرين من أمن السفارة.
ويومها، حمّلت وزارة الخارجية الأذربيجانية إيران مسؤولية الهجوم، معتبرة أنّ الحملة المناهضة لأذربيجان في الصحافة الإيرانية "شجّعت" عليه.
لكنّ وزارة الخارجية الإيرانية ردّت بالقول إنّ طهران تدين الهجوم بشدّة، مؤكّدة أنّ دوافع المهاجم "شخصية".
والعلاقات بين البلدين متوترة تاريخياً، إذ تُعتبر أذربيجان، الجمهورية السوفياتية السابقة، حليفاً وثيقاً لتركيا، خصم إيران التقليدي.
كما تخشى طهران أن تُستخدم الأراضي الأذربيجانية من قبل الدولة العبرية، أحد أبرز مورّدي الأسلحة لباكو، لشنّ هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية.
أخبار دولية
ايران
دبلوماسيين
أذربيجان
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