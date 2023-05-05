أكثر من مئة قتيل في فيضانات بشرق الكونغو الديموقراطية

سلطات محلية في الكونغو: أكثر من مئة قتيل في فيضانات بشرق الكونغو الديموقراطية



قضى أكثر من مئة شخص في فيضانات تسببت بها مساء الخميس أمطار غزيرة في إقليم جنوب كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية والمحاذي للحدود مع رواندا، حيث أسفرت أمطار غزيرة عن أكثر من 130 قتيلا هذا الاسبوع، وفق ما أفادت مصادر محلية الجمعة.



وقال مسؤول محلي لفرانس برس إن "الحصيلة غير النهائية بلغت مئة قتيل"، فيما تحدث نائب لإذاعة محلية عن نحو 150 قتيلا وعدد كبير من المفقودين.

