رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى "حوار هادئ" مع إيطاليا حول ملف الهجرة

دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الى "حوار هادىء" بين فرنسا وإيطاليا، وذلك غداة تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انتقد فيها عجز روما عن التعامل مع ملف الهجرة وأثارت أزمة بين البلدين.



وشددت بورن للصحافيين على أن ايطاليا شريك أساسي لفرنسا، مئكدة أن علاقتنا تقوم على الاحترام المتبادل، وأننا سنعطي الاولوية للتشاور والحوار الهادىء لمواصلة العمل معا.