الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تؤكد "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان

أخبار دولية
2023-05-05 | 17:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تؤكد &quot;التزامها البقاء والعمل&quot; في أفغانستان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة تؤكد "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان

الأمم المتحدة تؤكد "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان لمساعدة شعبها

أكدت الأمم المتحدة الجمعة "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان لمساعدة شعبها، وذلك في ختام مراجعة أجرتها لعملياتها في البلاد على خلفية قرار حركة طالبان حظر عمل الأفغانيات مع الوكالات التابعة للمنظمة الأممية.
 
وأفادت الأمم المتحدة مطلع نيسان أن حكومة الحركة المتشددة منعت الأفغانيات من العمل مع الوكالات المرتبطة بالمنظمة، وذلك بعد أشهر من قرار مماثل طال المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد.
     
وفي أعقاب ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها باتت أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها في أفغانستان. وأعلنت بعثتها في هذا البلد بدء عملية مراجعة لنشاطها أنجزت الجمعة.
     
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن البعثة "تؤكد التزامها البقاء والعمل، باسم رجال أفغانستان ونسائها وأطفالها، وندعو المانحين الى مواصلة تمويل المساعدة التي يحتاج إليها السكان".
     
وفي بيان أصدرته في كابول ونشرته على موقعها الالكتروني، جددت البعثة إدانتها قرار طالبان "غير القانوني بموجب القانون الدولي، بما يشمل شرعة الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
 
وأعادت التأكيد أن الإجراء يعوق عملها "بما يشمل قدرتنا على بلوغ كل الأشخاص المحتاجين"، مشددة على أنه "لا يمكننا التخلي عن المهمة رغم التحديات".
     
وأوضحت البعثة أنها ستواصل "في الوقت عينه، انخراطنا المركّز، البنّاء، والمرتكز على مبادئ، مع سلطات طالبان... لانتزاع رفع لهذا المنع وضمان سلامة كل موظفي الأمم المتحدة".
     
وأشار حق الى أنه "في الوقت الراهن، ما يمكننا قوله هو أن كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة ميدانيا في أفغانستان تواصل مناقشة أساليب العمل المناسبة... العمليات الإنسانية مستمرة"، مضيفا "سياستنا المتعلّقة بموظفينا سيتم تقييمها بشكل دائم".
 
وأشار الى أنه منذ قرار المنع طلبت بعثة الأمم المتحدة من كل موظفيها الأفغان، رجالا ونساء، العمل من منازلهم، لكنّه ذكّر بأن لبعض هيئات المنظمة "وسائل مختلفة لإدارة الوضع".
 
وكان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش انتقد الثلاثاء القيود "غير المسبوقة" التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة الأفغانية، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة مع القوى الرئيسية المعنية بالأحداث في البلاد.
 
ولم يحدد غوتيريش في حينه قرار المنظمة بشأن عملياتها، لكنه أكد أنه "لتحقيق أهدافنا لا يمكننا فكّ الارتباط ودعا كثيرون خلال الاجتماع إلى أن يكون العمل أكثر فاعلية".
 
وسبق لحكومة طالبان ان استنكرت الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء التي وصفتها بأنها "قضية اجتماعية داخلية". كما نددت باستبعادها من محادثات الدوحة.
 
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، زادت طالبان تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

طالبان

أفغانستان

LBCI التالي
حريق جديد في مصفاة نفط روسية استهدفتها طائرة مسيرة
رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت في 10 الجاري بسبب نقص الذخيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-06

فرنسا تدعو طالبان للعودة عن منع الأفغانيات من العمل لدى وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان

LBCI
آخر الأخبار
16:06

الأمم المتحدة تؤكد "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
2023-05-02

يوم ثان من محادثات دولية حول أفغانستان في الدوحة وسلطات طالبان تحذّر من استبعادها

LBCI
أخبار دولية
2023-04-28

طالبان: منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة "شأن اجتماعي داخلي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:51

تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" خلال مهمة تدريب في جنوب سيول

LBCI
أخبار دولية
00:40

حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يعلن أن غوايدو لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية

LBCI
أخبار دولية
00:39

"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "ب" مع نظرة مستقبلية سلبية

LBCI
أخبار دولية
00:37

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:34

نجوى كرم بفستان من قشور الموز والكاكاو على غلاف ألبومها الجديد!

LBCI
منوعات
10:55

للمرة الأولى... جراحة نادرة لجنين داخل الرحم تعطيها فرصة لعيش حياة طبيعية!

LBCI
امن وقضاء
12:22

تدابير سير يومي السبت والأحد تزامنا مع سباق رالي الربيع

LBCI
منوعات
2023-05-04

طالب جامعي يلتهم عملاً فنياً بقيمة 120 ألف دولار... ما السبب؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:13

العبسي يقلّد كل من روجيه نسناس وظافر شاوي وسام الاستحقاق البابوي في المقر البطريركي في الربوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

الاتجار بالبشر ناشط واستغلال النازحين فاقَمَه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إيلي صعب ضيف السفارة الأميركية في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على أيدِيهن يُبصر الأطفال النور...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

سوريا تعود الى الجامعة العربية قبل 19 أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وزير الداخلية للـunhcr: سلمونا داتا النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:42

تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية...اليكم كيف أصبحت

LBCI
أمن وقضاء
03:47

جريمة شنيعة... خطفوه وعذّبوه حتى الموت ورموه في ضهر البيدر

LBCI
فنّ
05:34

نجوى كرم بفستان من قشور الموز والكاكاو على غلاف ألبومها الجديد!

LBCI
أخبار لبنان
05:53

بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ

LBCI
خبر عاجل
12:30

في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

LBCI
فنّ
05:08

وائل جسار يتعرّض لوعكة صحيّة قبل حفل "روائع الموجي"

LBCI
منوعات
10:49

مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:40

حسام حبيب يشعل الإنترنت بقبلته لشيرين عبد الوهاب بعد حفلها (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة