الجيش السوداني يعلن إرسال مفاوضين الى جدة لبحث وقف إطلاق النار

الجيش السوداني: إرسال مفاوضين الى جدة لبحث وقف إطلاق النار



أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة إرسال مفاوضين الى جدة بالسعودية لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار.



وقال الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك "في إطار المبادرة السعودية-الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر الى جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".



ولم يصدر أي رد فعل رسمي بعد عن قوات الدعم السريع.