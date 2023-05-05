وزيرا خارجية السعودية وأميركا ناقشا مبادرة لاستضافة طرفي صراع السودان في جدة

اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي بشأن السودان



ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مستجدات مبادرة مشتركة لاستضافة طرفي الصراع السوداني في مدينة جدة بالمملكة.



وقال البيان بيان لوزارة الخارجية السعودية :"إن المبادرة المشتركة تهدف إلى "خفض مستوى التوترات" في السودان".