إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي



نفّذت إيران السبت حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي.



وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائيّة أنّ "حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم السبت".