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حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يعلن أن غوايدو لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية
أخبار دولية
2023-05-06 | 00:40
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حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يعلن أن غوايدو لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية
حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يعلن أن غوايدو لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية
أعلن حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي أن المعارض خوان غوايدو الذي لجأ إلى الولايات المتحدة نهاية نيسان لم يعد مرشحه للاقتراع التمهيدي الذي ستجريه المعارضة استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2024.
وقالت ديزيريه باربوزا عضو القيادة الوطنية لحزب الإرادة الشعبية الذي أسسه المعارض ليوبولدو لوبيز اللاجئ في إسبانيا إنه تقرر أن يكون فريدي سوبرلانو "حامل اللواء" في هذه الانتخابات التمهيدية.
وكان غوايدو الرئيس السابق للجمعية الوطنية قد أعلن نفسه في كانون الثاني 2019 "رئيسا موقتا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في أيار 2018. ولم تعترف المعارضة الفنزويلية التي قاطعت الانتخابات، وكذلك جزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو، ودعمت مبادرة غوايدو.
غير أن التأييد لـ"رئاسة" غوايدو الوهمية والمجردة من الصلاحيات قد تلاشى، إذ تبيّن مع الوقت أن هذه التجربة غير مجدية. وقد وضعت المعارضة المنقسمة جدا، حدا لهذه الرئاسة في كانون الأول 2022.
وغادر غوايدو فنزويلا سرّا في نيسان إلى كولومبيا التي طردته، فتوجه إلى الولايات المتحدة، وهو لا يعتزم حاليا العودة إلى فنزويلا. وقد سبق لغوايدو أن أبدى خشيته من أن "يلاقي مصير نافالني" إذا عاد إلى بلاده، في إشارة إلى المعارض الروسي ألكسي نافالني المسجون في روسيا.
وأضافت باربوزا "في المنفى من الصعب الدفاع عن ترشيحه. اليوم هو يبدأ دورا جديدا. سيكون متحدثا آخَر باسم المأساة التي تعيشها بلادنا".
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