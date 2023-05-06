الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" خلال مهمة تدريب في جنوب سيول
أخبار دولية
2023-05-06 | 02:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" خلال مهمة تدريب في جنوب سيول
تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" خلال مهمة تدريب في جنوب سيول
تحطمت مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" في منطقة زراعية في جنوب سيول خلال مهمة تدريبية السبت، على ما أفاد الجيش الأميركي، لكن يبدو أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.
وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى.
وأضاف البيان أن "طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" فايتنغ فالكن تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09,45 صباحًا في مقاطعة غونجي."
وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جار.
وكتب حاكم المقاطعة كيم دونغ-يون على تويتر أنه تم إرسال عناصر إطفاء إلى موقع الحادث وأُخمد الحريق.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار إذ وقع في منطقة ريفية.
أخبار دولية
مقاتلة أميركية
إف-16
سيول
التالي
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص وتدمير منازل
حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يعلن أن غوايدو لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-29
بيونغ يانغ: الإتفاق بين سيول وواشنطن لن يؤدي سوى إلى خطر أكبر
أخبار دولية
2023-04-29
بيونغ يانغ: الإتفاق بين سيول وواشنطن لن يؤدي سوى إلى خطر أكبر
0
أخبار دولية
2023-04-27
بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ
أخبار دولية
2023-04-27
بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ
0
أخبار دولية
2023-04-23
الصين تقدم شكوى لدى سيول إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان
أخبار دولية
2023-04-23
الصين تقدم شكوى لدى سيول إثر تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تايوان
0
أخبار دولية
2023-04-21
سيول وطوكيو تعتزمان إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما من السودان
أخبار دولية
2023-04-21
سيول وطوكيو تعتزمان إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما من السودان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:24
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة
أخبار دولية
06:24
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة
0
أخبار دولية
05:58
رئيس مجلس الوزراء السوداني يلتقي وزير الطاقة الإيراني.. وبحث في مجالات التعاون المشترك
أخبار دولية
05:58
رئيس مجلس الوزراء السوداني يلتقي وزير الطاقة الإيراني.. وبحث في مجالات التعاون المشترك
0
أخبار دولية
05:04
هيومن رايتس ووتش تعتبر توقيف ناشطين مناهضين للملكية قبل مراسم التتويج في بريطانيا "مقلقة جدا"
أخبار دولية
05:04
هيومن رايتس ووتش تعتبر توقيف ناشطين مناهضين للملكية قبل مراسم التتويج في بريطانيا "مقلقة جدا"
0
أخبار دولية
04:32
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز
أخبار دولية
04:32
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:05
شذى حسون ترفض مقارنتها برحمة رياض: "فنانة مثلها مثل غيرها"
فنّ
05:05
شذى حسون ترفض مقارنتها برحمة رياض: "فنانة مثلها مثل غيرها"
0
صحة وتغذية
2023-04-26
دراسة جديدة تحذر... تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
صحة وتغذية
2023-04-26
دراسة جديدة تحذر... تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
0
فنّ
05:10
قبل شيرين عبد الوهاب.. راغب علامة سقط على المسرح أيضاً (فيديو)
فنّ
05:10
قبل شيرين عبد الوهاب.. راغب علامة سقط على المسرح أيضاً (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-04
النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-04
النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:13
العبسي يقلّد كل من روجيه نسناس وظافر شاوي وسام الاستحقاق البابوي في المقر البطريركي في الربوة
أخبار لبنان
16:13
العبسي يقلّد كل من روجيه نسناس وظافر شاوي وسام الاستحقاق البابوي في المقر البطريركي في الربوة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
الاتجار بالبشر ناشط واستغلال النازحين فاقَمَه
تقارير نشرة الاخبار
15:00
الاتجار بالبشر ناشط واستغلال النازحين فاقَمَه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إيلي صعب ضيف السفارة الأميركية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إيلي صعب ضيف السفارة الأميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على أيدِيهن يُبصر الأطفال النور...
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على أيدِيهن يُبصر الأطفال النور...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
سوريا تعود الى الجامعة العربية قبل 19 أيار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
سوريا تعود الى الجامعة العربية قبل 19 أيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
وزير الداخلية للـunhcr: سلمونا داتا النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
وزير الداخلية للـunhcr: سلمونا داتا النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين
تقارير نشرة الاخبار
13:49
١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:30
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
خبر عاجل
12:30
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
2
منوعات
10:49
مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)
منوعات
10:49
مذيعة "بي بي سي" تتعرّض لموقف حرج مباشرةً على الهواء... هذا ما حصل معها! (فيديو)
3
حال الطقس
01:30
الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!
حال الطقس
01:30
الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!
4
صحف اليوم
00:23
"راح الكثير وما بقي الّا القليل".. رئيس قبل 15 حزيران؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:23
"راح الكثير وما بقي الّا القليل".. رئيس قبل 15 حزيران؟ (الجمهورية)
5
امن وقضاء
12:22
تدابير سير يومي السبت والأحد تزامنا مع سباق رالي الربيع
امن وقضاء
12:22
تدابير سير يومي السبت والأحد تزامنا مع سباق رالي الربيع
6
منوعات
08:42
"غطس" في حوض السباحة... زائر غريب ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)
منوعات
08:42
"غطس" في حوض السباحة... زائر غريب ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)
7
اسرار
23:27
أسرار الصحف 06-05-2023
اسرار
23:27
أسرار الصحف 06-05-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:49
١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين
تقارير نشرة الاخبار
13:49
١٦٥ ميغاوات من الطاقة الشمسية لكهرباء لبنان بعد عامين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store