توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز

توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز

أوقفت الشرطة البريطانية السبت أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء إستعدادهم للإحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.



وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالغار في لندن لوكالة فرانس برس: "أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان إحتجازهم".