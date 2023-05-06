هيومن رايتس ووتش تعتبر توقيف ناشطين مناهضين للملكية قبل مراسم التتويج في بريطانيا "مقلقة جدا"

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش توقيف الشرطة البريطانية متظاهرين قبل بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث معتبرة أن ذلك "مقلق جدا".وقالت المنظمة "هذا شيء تتوقع رؤيته في موسكو وليس في لندن" منتقدة الحكومة البريطانية بسبب موقفها "الرافض بشكل متزايد" للتظاهرات العامة.