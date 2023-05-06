نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الإجتماعين الوزاريين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الجامعة العربية يوم غد الأحد، لبحث تطورات السودان وإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية في ظل توجه متزايد لدى الدول العربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة.