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روسيا تفتح تحقيقًا في "عمل إرهابي" بعد إنفجار سيارة أصيب فيه كاتب موال للكرملين وتوقف مشتبهًا به

روسيا تفتح تحقيقًا في "عمل إرهابي" بعد إنفجار سيارة أصيب فيه كاتب موال للكرملين وتوقف مشتبهًا به

أعلنت السلطات الروسية السبت أنها فتحت تحقيقًا في "عمل إرهابي" وأوقفت مشتبهًا به بعد إنفجار السيارة الذي أصيب فيه الكاتب القومي زخار بريليبين المعروف بتأييده الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وأعلنت لجنة التحقيق في بيان فتح هذا التحقيق موضحة أن سائق الكاتب قتل في الهجوم.



من جهتها، أشارت وزارة الداخلية إلى توقيف رجل قد يكون على صلة بالإنفجار في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الحادث.