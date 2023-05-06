لا خطة لإجلاء عاملين في محطة زابوريجيا النووية حاليًا

لا خطة لإجلاء عاملين في محطة زابوريجيا النووية حاليًا

أكدت الإدارة التابعة للإحتلال الروسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا السبت أنه من غير المقرر حاليًا إجلاء موظفين من الموقع بعد الإعلان عن إخلاء جزئي للمنطقة، في أوج تخوف من هجوم أوكراني.



وقال مدير الموقع الذي عينته السلطات الروسية يوري تشيرنيتشوك في بيان: "حاليًا لا ضرورة لإجلاء الموظفين من المحطة وسكان المدينة"، في إشارة إلى مدينة إنرغودار حيث تقع المحطة. وأضاف: "إبقوا هادئين".



وأكد أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق، فكل المفاعلات في المحطة مغلقة".