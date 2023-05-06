مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه استهدف منفذي "عملية إطلاق نار" في مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وزارة الصحة في بيان :"استشهد شابان واصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي".



وأفادت بـ"وصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي" في مدينة طولكرم.



وفي بيان آخر، اعلنت الوزارة انهما سامر الشافعي (22 عاما) وحمزة خربوش (22 عاما)، مشيرة إلى اصابة شخص اخر.



وقال الجيش الاسرائيلي من جانبه إن الرجلين "ضالعان في هجوم بإطلاق نار في أفني حيفتس في 02 أيار أصيب فيه مدني إسرائيلي بجروح".



وأضاف بيان الجيش: "قتل المسلحان في إطلاق نار بعد محاولتهما الفرار من الموقع"، مؤكدا اعتقال شخصين آخرين في العملية.



وأعلن الجيش مصادرة "رشاشين إم-16 وسترات عسكرية ومجلات" خلال عملية الدهم.



وأكدت كتيبة طولكرم المرتبطة بكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح أن القتيلين من أعضائها.



وكانت الكتيبة تبنت الهجوم على مستوطنة افني حيفتس.