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رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
أخبار دولية
2023-05-06 | 09:31
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رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية أنه طلب الاذن من موسكو لتسليم مواقع مجموعته في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجا على نقص الذخيرة.
وقال يفغيني بريغوجين، في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "اطلب منكم إصدار أمر قتالي قبل منتصف ليل العاشر من ايار، لنقل مواقع مجموعة فاغنر إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها".
أخبار دولية
فاغنر
باخموت
روسيا
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