روسيا: إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم

أكد مسؤول روسي كبير أنه تم إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم.



وكتب سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الذي عينته موسكو على تلغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخا بالستيا أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية، مشيرا إلى أن لا أضرار ولا ضحايا.