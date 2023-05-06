إعداد مشروع قرار لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... متى تتم مناقشته؟

أكدت مصادر متابعة لاجتماع المندوبين الدائمين لدول الجامعة العربية للـLBCI، أنه خلال الاجتماع اليوم، تمّ إعداد مشروع قرار لعودة سوريا، سيتم مناقشته ومراجعته غدا في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة.



ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القرار، بحسب المصادر.