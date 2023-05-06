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اوكرانيا: مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية

أخبار دولية
2023-05-06 | 14:08
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اوكرانيا: مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية
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اوكرانيا: مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية

قُتل ستة أوكرانيين بنيران روسية، فيما كانوا يشاركون في عملية لنزع الألغام في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.
 
وقالت خدمة الإسعاف الطارىء في البلاد "قتل ستة من خبرائنا"، مضيفة أنهم كانوا ضحية إطلاق نار فيما كانوا يقومون بعمليات لنزع الألغام في منطقة خيرسون.

أخبار دولية

اوكرانيا

خبراء نزع الألغام

روسيا

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