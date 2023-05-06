غواتيمالا تجيز لسكان العودة الى منازلهم بعد إجلائهم بسبب بركان

غواتيمالا تجيز لسكان العودة الى منازلهم بعد إجلائهم بسبب بركان

أعلنت السلطات في غواتيمالا السبت أنها أجازت لنحو 1200 شخص تم إجلاؤهم على خلفية ثوران بركان فويغو القريب من العاصمة والأنشط في أميركا الوسطى، العودة الى قراهم المجاورة له.



وقال المتحدث باسم مركز إدارة الكوارث (كونريد) رودولفو غارسيا لوكالة فرانس برس "يمكن للجميع العودة الى منازلهم السبت".



وهدأ نشاط البركان الجمعة بعدما بدأ ثورانه صباح الخميس مع تسجيل انبعاث سحب من الدخان الكثيف والرماد فوق مزارع وبلدات قريبة من سفحه، ما أثار قلقا على سلامة سكانها.



وأوضح مركز الكوارث الجمعة أن البركان المسمى فويغو (حريق بالاسبانية) يطلق "حمما بركانية"، وهي مزيح حار من الغاز والرماد والصخور، "تنحدر بسرعة كبيرة على جوانب الجبل البركاني".



وبلغ ارتفاع عمود الرماد المنبعث حوالى ستة آلاف متر عن سطح البحر. وتم إجلاء السكان بالكامل من سبع قرى، وتجهيز 13 مأوى لاستقبالهم. ولم تسجّل أي إصابات جراء ثوران البركان، علما بأن السلطات قامت أيضا بإغلاق طريق على سفح البركان يربط عددا من البلدات بمدينة أنتيغوا، الوجهة السياحية المدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.



ودفع انبعاث حمم ورماد من البركان نفسه في كانون الأول، السلطات إلى إغلاق أكبر مطار في البلاد موقتا. ويثور هذا البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا كل أربع أو خمس سنوات.