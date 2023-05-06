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ثلاثة مفقودين إثر غرق مركب يقلّ مهاجرين في المتوسط

أخبار دولية
2023-05-06 | 16:24
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ثلاثة مفقودين إثر غرق مركب يقلّ مهاجرين في المتوسط
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ثلاثة مفقودين إثر غرق مركب يقلّ مهاجرين في المتوسط

ثلاثة مفقودين إثر غرق مركب يقلّ مهاجرين في المتوسط

فقد ثلاثة أشخاص وتم إنقاذ نحو 40 آخرين إثر غرق مركب يقلّ مهاجرين وسط البحر المتوسط، وفق ما أفادت منظمة إغاثة ألمانية السبت.
  
وقالت متحدثة باسم منظمة ResQship لوكالة فرانس برس إن صيادين تونسيين كانوا أول الواصلين الى موقع غرق المركب ليل الجمعة، قبل أن تبلغه سفينة إنقاذ تابعة للمنظمة.

وأشارت الى أنه لدى وصول السفينة "كان الصيادون أنقذوا 38 شخصا كانوا موجودين في المياه. أبلغونا بأن ثلاثة أشخاص هم في عداد المفقودين".
  
ووقع الحادث جنوب شرق جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، على مسافة شبه متساوية بينها وبين مدينة صفاقس التونسية.

وأشارت المنظمة الإغاثية الى أن خفر السواحل الإيطاليين نقلوا من تمّ إنقاذهم الى لامبيدوسا حيث يواجه مركز استقبال المهاجرين منذ أسابيع ضغطا كبيرا في ظل تزايد أعداد الواصلين.

ووفق أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 42 ألف شخص الى شواطئ البلاد منذ مطلع 2023 بزيادة أربعة أضعاف عن الفترة ذاتها العام الماضي. الا أن العديد من أقرانهم يلقون حتفهم أثناء محاولات محفوفة بالمخاطر للعبور بحرا من شمال إفريقيا الى أوروبا.

وشهد الربع الأول من العام الحالي أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين كانون الثاني وآذار منذ 2017. ولقي 441 مهاجرا حتفهم في هذه الرحلات، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي.

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