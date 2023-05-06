الشرطة البريطانية تبرر توقيف 52 شخصاً خلال تتويج تشارلز الثالث

الشرطة البريطانية تبرر توقيف 52 شخصاً خلال تتويج تشارلز الثالث

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت 52 متظاهرا السبت على هامش تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، ودافعت عن هذه الاعتقالات التي تعرضت لانتقادات شديدة، بالقول إنها أُبلِغت بخطط لعرقلة الحدث التاريخي.



واوقفت قوات الأمن عشرات من نشطاء البيئة الذين كانوا يخططون لعرقلة الموكب الملكي، بالاضافة إلى ستة مناهضين للملكية على الأقل، بينهم رئيس حركة "جمهورية" غراهام سميث الذي نظم تظاهرة في ميدان ترافالغار.



وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 52 شخصًا ما زالوا يقبعون في الحجز بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ظهر السبت، مشيرة إلى أنها "تلقت معلومات تشير إلى أن المتظاهرين أرادوا عرقلة موكب التتويج". واوضحت سكتلنديارد "شمل ذلك معلومات تشير إلى أن الأفراد كانوا يريدون السعي إلى تخريب المعالم بالطلاء وخرق الحواجز وعرقلة التحركات الرسمية".



ونقل بيان للشرطة عن كارين فيندلاي التي نسقت للعملية "من واجبنا التدخل عندما تصبح التظاهرات إجرامية وتهدد بحدوث اضطرابات ضخمة". وأضافت "هذا يعتمد على السياق. التتويج حدث لا يجري سوى مرة واحدة في الجيل وهو عنصر أساسي في تقييمنا".