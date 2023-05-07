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الرئيس البرازيلي يقول إن الملك تشارلز حضه على حماية غابات الأمازون
أخبار دولية
2023-05-07 | 01:00
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الرئيس البرازيلي يقول إن الملك تشارلز حضه على حماية غابات الأمازون
كشف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت أن الملك تشارلز الثالث المتحمس للبيئة طلب منه بشكل شخصي حماية غابات الأمازون.
والتقى لولا مع الملك البريطاني في قصر باكينغهام بلندن مساء الجمعة عشية حفل التتويج.
وقال لولا في مؤتمر صحافي عقده في لندن: "أول ما قاله لي الملك هو أنني يجب أن أحافظ على الأمازون".
أضاف الزعيم البرازيلي الذي تضم بلاده 60 في المئة من الغابة الاستوائية الأكبر في العالم: "أجبته: أحتاج إلى مساعدة".
وتعهدت بريطانيا الجمعة بعد اجتماع بين لولا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمساهمة بمبلغ 80 مليون جنيه (101 مليون دولار) لصندوق أمازون الذي تم إنشاؤه عام 2008 للحفاظ على الغابة المطيرة.
وناشد لولا السبت الدول المتقدمة التعامل مع حالة الطوارئ المناخية "بجدية كبيرة".
وكما فعل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر في تشرين الثاني، انتقد لولا بشدة الدول الغنية لعدم وفائها بتعهداتها التي قطعتها عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة أفقر دول العالم على تقليل انبعاثاتها.
وقال: "هذه الدول التي دمرت غاباتها عندما تحولت إلى التصنيع قبل 200 عام يجب أن تفهم أن عليها ديونا فيما يتعلق بانبعاثات الكربون وأنها بحاجة إلى سداد هذا الدين حتى نتمكن من حماية غاباتنا".
وتعهد لولا الذي عاد إلى السلطة في كانون الثاني بإعطاء الأولوية لحماية غابات الأمازون ووقف إزالة الغابات بشكل غير قانوني بحلول عام 2030.
وكان متوسط خسارة الأشجار سنويا في منطقة الأمازون في ظل ولاية الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو قد ارتفع بنسبة 75 في المئة مقارنة بالعقد السابق.
وخلال تتويج الملك تشارلز السبت، التقى لولا لفترة وجيزة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتفقا على مناقشة مسألة أوكرانيا عبر الهاتف.
وكشف لولا أن كبير مساعديه سيلسو أموريم سيزور أوكرانيا في 10 أيار بعد زيارة مقررة إلى موسكو في نيسان.
وتعرض لولا للانتقاد في الغرب لقوله إن أوكرانيا وروسيا تتحملان معا مسؤولية الحرب.
أخبار دولية
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الملك تشارلز الثالث
غابات
الأمازون
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