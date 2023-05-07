الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ناخبون يقترعون في تصويت مبكر للانتخابات التشريعية في تايلاند

أخبار دولية
2023-05-07 | 02:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ناخبون يقترعون في تصويت مبكر للانتخابات التشريعية في تايلاند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ناخبون يقترعون في تصويت مبكر للانتخابات التشريعية في تايلاند

تشكلت طوابير من الناخبين التايلانديين أمام مراكز الاقتراع في معابد ومدارس ومراكز للتسوق الأحد للإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر قبل انتخابات طال انتظارها ستنظم الأحد المقبل.
      
وتسجل أكثر من مليوني تايلاندي في جميع أنحاء البلاد للتصويت بشكل مبكر قبل انتخابات المملكة التي ستجرى في 14 أيار ويتوقع أن تشهد منافسة حادة بين أحزاب المؤسسة الحاكمة التي يدعمها الجيش وحركات معارضة صاعدة. 
     
ويشهد رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا الذي تولى السلطة في انقلاب في 2014 قبل أن يحكم سيطرته في انتخابات مثيرة للجدل في 2019، تراجعا في استطلاعات الرأي إذ يفضل الناخبون الحزب المعارض القديم "من أجل التايلانديين" (بو تاي) وحزب "السير قدما" (موف فوروارد) الأكثر تشددا. 
     
لكن النظام الانتخابي مصمم لمصلحة الأحزاب المدعومة من الجيش لذلك سيكون على أي مرشح تحقيق فوز ساحق ليأمل في تشكيل الحكومة المقبلة. 
      
وقالت العاملة في مركز للتسوق سريسودا ونغسا آد (28 عاما) بعد الإدلاء بصوتها: "آمل أن تغير هذه الانتخابات البلاد إلى الأفضل". 
      
وكانت هذه السيدة بين مئات الناخبين الذين اصطفوا بهدوء أمام مركز اقتراع في حي إيكاماي الراقي في بانكوك للتصويت في معبد وات ثات ثونج الذي تطل عليه تماثيل لبوذا من ذهب. وقالت: "انتخبت مرشحا وحزبا يعجباني ويمكنهما تلبية احتياجاتي". 
      
وفي مكان آخر من المدينة، كان مركز التسوق "رويال باراغون هول" مكتظًا بناخبين يستمتعون بمكيفات الهواء في المجمع. 
     
ومع أن الوقت مبكر، كانت درجات الحرارة في جميع أنحاء العاصمة - التي شهدت مثل الجزء الأكبر من تايلاند موجة حر قاسية في نيسان - مرتفعة ويتوقع أن تبلغ 39 درجة مئوية في وقت لاحق الأحد.  
     
وأكد باساوي سريارونوثاي (20 عاما) الذي يصوت للمرة الأولى وسيكون خارج بانكوك في 14 أيار أنه "متحمس جدا". وقال: "قررت أن أدلي بصوتي بناء على سياسات الحزب وآمل أن تأتي هذه الانتخابات بمستقبل أفضل للبلاد". 
     
ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت في تايلاند أكثر من 52 مليون ناخب.
     
ويفترض أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 17,00 (10,00 ت غ).
      
ومنع بيع المشروبات الكحولية في جميع أنحاء تايلاند حتى الساعة 18,00.
     
وكانت السلطات توقعت مشاركة عدد كبير من الناخبين في التصويت المبكر.
      
وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية السبت إن ثلاثة آلاف رجل أمن سينتشرون في العاصمة وتوقعت ازدحاما مروريا حول مواقع الاقتراع. 
      
ويصوت مئة ألف تايلاندي آخر يعيشون في الخارج في وقت مبكر.
     
ويبلغ عدد الناخبين في تايلاند أكثر من 52 مليون.

أخبار دولية

تصويت

انتخابات

تايلاند

LBCI التالي
إعلان حالة الطوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية جراء حرائق غابات
تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار في مركز للتسوق في ولاية تكساس الأميركية (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-06

حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يعلن أن غوايدو لم يعد مرشحه للانتخابات التمهيدية

LBCI
أخبار دولية
2023-05-04

نائب دنماركي يقول إن تركيا تمنعه من دخول أراضيها لمراقبة الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-03

جعجع استقبل البخاري... وموقف المملكة كان واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-03

الياس حنكش للـLBCI: اصطفاف بين الكتائب والقوات وكتل أخرى وموضوع تحمل المسؤولية هو بالترجمة وبالفعل والتوجه الى المجلس النيابي للتصويت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

إسرائيل تفرج عن نائب أردني أوقفته بشبهة تهريب أسلحة

LBCI
أخبار دولية
05:48

روسيا تعلن أنها صدّت هجوماً جديداً بمسيّرات في شبه جزيرة القرم

LBCI
أخبار دولية
03:29

إعلان حالة الطوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية جراء حرائق غابات

LBCI
أخبار دولية
01:07

تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق نار في مركز للتسوق في ولاية تكساس الأميركية (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-06

يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

LBCI
منوعات
2022-12-22

الملك تشارلز الثالث يمنح كيت ميدلتون لقبًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-02

وزارة الاقتصاد تحدد مواعيد استقبال المعاملات في مصلحة حماية الملكية الفكرية

LBCI
منوعات
2023-04-15

رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

بعد خسارته لنجله... سلطان الطرب جورج وسوف على مسارح دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

Glass show في Aub

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

جائزة الشاعر الياس أبو شبكة في نسختها الثانية تعيد إحياء قلمه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل نرى الرئيس السوري بشار الاسد مجددًا في الجامعة العربية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رالي الربيع افتتح موسم رياضة المحركات في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كأس العالم لكرة السلة يجول في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ماذا قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الـ LBCI قبيل مغادرته الى القاهرة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:02

مركز بحنس للجيوفيزياء: هزة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر تضرب لبنان ومركزها كسروان

LBCI
أخبار لبنان
11:07

هزة أرضية مركزها كسروان تضرب لبنان

LBCI
حال الطقس
01:22

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟

LBCI
خبر عاجل
07:08

تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز

LBCI
امن وقضاء
09:48

إشكال وإطلاق نار في مخيم البداوي (فيديوهات)

LBCI
اسرار
00:56

أسرار الصحف 7-5-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة