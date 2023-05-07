الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس "فاغنر" يقول إن موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة بعد تهديده بسحب قواته من باخموت
أخبار دولية
2023-05-07 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس "فاغنر" يقول إن موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة بعد تهديده بسحب قواته من باخموت
أكد رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أنه تلقى "وعداً" من الجيش الروسي بالحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر، بعدما هدد بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية بسبب نقص في الذخيرة.
وقال بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي: "هذه الليلة تلقينا أمراً بالقتال (...). تعهدوا بمنحنا كل الذخيرة والأسلحة التي نحتاج إليها لمواصلة العمليات".
أخبار دولية
فاغنر
يفغيني بريغوجين
الذخائر
باخموت
موسكو
التالي
حكم بالإعدام بحقّ مدان باغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي
إسرائيل تفرج عن نائب أردني أوقفته بشبهة تهريب أسلحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-06
رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
أخبار دولية
2023-05-06
رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
0
أخبار دولية
2023-05-05
رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت في 10 الجاري بسبب نقص الذخيرة
أخبار دولية
2023-05-05
رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت في 10 الجاري بسبب نقص الذخيرة
0
أخبار دولية
2023-04-13
رئيس فاغنر: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لمدينة باخموت
أخبار دولية
2023-04-13
رئيس فاغنر: من السابق لأوانه الحديث عن تطويق كامل لمدينة باخموت
0
أخبار دولية
2023-04-03
الجيش الروسي لا يؤكّد إحراز فاغنر تقدّماً في باخموت
أخبار دولية
2023-04-03
الجيش الروسي لا يؤكّد إحراز فاغنر تقدّماً في باخموت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:31
فرار 23 ألف شخص بعد اشتباكات عرقية في شمال شرق الهند
أخبار دولية
11:31
فرار 23 ألف شخص بعد اشتباكات عرقية في شمال شرق الهند
0
أخبار دولية
10:10
مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية في جدة لإجراء محادثات حول السودان
أخبار دولية
10:10
مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية في جدة لإجراء محادثات حول السودان
0
أخبار دولية
09:39
التعليق الأوّل لسوريا بعد قرار استئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية
أخبار دولية
09:39
التعليق الأوّل لسوريا بعد قرار استئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية
0
أخبار دولية
09:34
مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية في الرياض لإجراء محادثات حول السودان
أخبار دولية
09:34
مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية في الرياض لإجراء محادثات حول السودان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-05-06
يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
أمن وقضاء
2023-05-06
يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
0
أخبار دولية
14:08
اوكرانيا: مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية
أخبار دولية
14:08
اوكرانيا: مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية
0
آخر الأخبار
05:43
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار والتي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وحرصًا على السلامة العامة
آخر الأخبار
05:43
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار والتي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وحرصًا على السلامة العامة
0
أمن وقضاء
09:07
الجيش اللبناني يوقف ٣ سوريين حاولوا الفرار الى سوريا.. للاشتباه بمحاولتهم قتل ابن عمهم
أمن وقضاء
09:07
الجيش اللبناني يوقف ٣ سوريين حاولوا الفرار الى سوريا.. للاشتباه بمحاولتهم قتل ابن عمهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
رالي الربيع يفتتح موسم رياضة المحركات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:03
رالي الربيع يفتتح موسم رياضة المحركات في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
كأس العالم لكرة السلة من صيدا الى محطته الأخيرة في سيتي سنتر - بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:48
كأس العالم لكرة السلة من صيدا الى محطته الأخيرة في سيتي سنتر - بيروت
0
أخبار دولية
06:58
سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية.. والموافقة على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية
أخبار دولية
06:58
سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية.. والموافقة على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية
0
أخبار لبنان
05:58
الراعي للمجتمع الدولي: قدموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض سوريا
أخبار لبنان
05:58
الراعي للمجتمع الدولي: قدموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
بعد خسارته لنجله... سلطان الطرب جورج وسوف على مسارح دبي
تقارير نشرة الاخبار
14:17
بعد خسارته لنجله... سلطان الطرب جورج وسوف على مسارح دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
Glass show في Aub
تقارير نشرة الاخبار
14:03
Glass show في Aub
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
جائزة الشاعر الياس أبو شبكة في نسختها الثانية تعيد إحياء قلمه
تقارير نشرة الاخبار
13:57
جائزة الشاعر الياس أبو شبكة في نسختها الثانية تعيد إحياء قلمه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:22
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
01:22
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
2
خبر عاجل
06:48
معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
خبر عاجل
06:48
معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
3
خبر عاجل
06:36
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية
خبر عاجل
06:36
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية
4
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحقيقة المرة الجزء الثالث - ما هي آلية استرداد الودائع لصغار المودعين؟
5
خبر عاجل
11:19
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
خبر عاجل
11:19
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
6
أخبار دولية
08:00
بعد 12 عامًا.. سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية
أخبار دولية
08:00
بعد 12 عامًا.. سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز
8
أخبار دولية
06:58
سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية.. والموافقة على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية
أخبار دولية
06:58
سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية.. والموافقة على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store