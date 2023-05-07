رئيس "فاغنر" يقول إن موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة بعد تهديده بسحب قواته من باخموت

أكد رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أنه تلقى "وعداً" من الجيش الروسي بالحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر، بعدما هدد بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية بسبب نقص في الذخيرة.



وقال بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي: "هذه الليلة تلقينا أمراً بالقتال (...). تعهدوا بمنحنا كل الذخيرة والأسلحة التي نحتاج إليها لمواصلة العمليات".