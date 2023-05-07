حكم بالإعدام بحقّ مدان باغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ شرطي سابق لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في تموز 2020 قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي الأحد، في قضيّة أثارت تنديداً في العراق وخارجه.



وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي".



وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد لفرانس برس مصدر قضائي فضّل عدم كشف هويته.