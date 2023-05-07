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سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية.. والموافقة على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية

سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية..



قرّر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً 7 أيار 2023".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ان "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".



وفي هذا السياق، أفادت معلومات الـLBCI بأنه "تم التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر".



كما أفادت معلومات بأن "اجتماعاً ثلاثياً عُقد بين السعودية والجزائر والأردن على هامش الاجتماع التشاوري المغلق طالبوا فيه الجزائر بإبراز الجهود التي بذلتها في القمة العربية الماضية لعودة سوريا للجامعة العربية". للإطلاع على القرار الكامل إضغط هنا وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ان "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".وفي هذا السياق، أفادت معلومات الـLBCI بأنه "تم التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر".كما أفادت معلومات بأن "اجتماعاً ثلاثياً عُقد بين السعودية والجزائر والأردن على هامش الاجتماع التشاوري المغلق طالبوا فيه الجزائر بإبراز الجهود التي بذلتها في القمة العربية الماضية لعودة سوريا للجامعة العربية".

