المركز السوري للزلازل: هزة بقوة 4.8 تضرب لواء اسكندرون

المركز السوري للزلازل يؤكّد حدوث هزة بقوة 4.8 تضرب لواء اسكندرون



ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم لواء اسكندورن على بعد 60 كم غرب مدينة ادلب.



وقال المركز الوطني السوري للزلازل في بيان اليوم إن الهزة وقعت عند الساعة 11 و36 دقيقة بالتوقيت المحلي وعلى مسافة تبعد 60 كم غرب ادلب بعمق 4 كيلومترات عند خط العرض 288ر36 درجة وخط الطول 394ر36 درجة.