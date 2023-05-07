بعد 12 عامًا.. سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

استعادت سوريا رسمياً، مقعدها في جامعة الدول العربية بعد تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب بعد غياب دام 12 عاما.**للاطلاع على مقررات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في سوريا، اضغط