استقالة الحكومة الموقتة في سلوفاكيا

الحكومة الموقتة تستقيل في سلوفاكيا



أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر الأحد تقديم استقالة حكومته الموقتة إلى الرئيسة زوزانا كابوتوفا في ظل أزمة سياسية مستمرة.



وقال هيغر الذي قاد الحكومة الموقتة منذ كانون الأول لصحافيين "طلبت من الرئيسة إلغاء تكليفي".



وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سينسّق كل قراراته مع رئيسة الدولة الذي سيلتقي بها بعد ظهر الأحد.



وأطاح نواب البرلمان السلوفاكي بحكومة هيغر الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب في تصويت بحجب الثقة في 15 كانون الأول.



ومنذ ذلك الحين كان يفترض أن تدير حكومة هيغر البلاد حتى الانتخابات المقبلة المقررة في 30 أيلول.



وتفاقمت هذا الأسبوع حدة الأزمة السياسية في سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتي يبلغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة.



وأعلن وزير الزراعة سامويل فلكان الخميس استقالته بعد كشف قضية تتعلق بدعم بقيمة 1,4 مليون يورو لشركته.



وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية راستيسلاف كايسر رغبته في ترك منصبه، من دون تحديد أسباب ذلك.

