مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية في الرياض لإجراء محادثات حول السودان

وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول السودان، بحسب ما اعلنت متحدثة.وقالت المتحدثة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن غريفيث "في جدة حاليا وهدف زيارته هو بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان".