مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية في جدة لإجراء محادثات حول السودان

محادثات حول السودان في جدة: وصول مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية



وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأحد إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول السودان، بحسب ما اعلنت متحدثة.



وقالت المتحدثة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن غريفيث "في جدة حاليا وهدف زيارته هو بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان".



ومنذ الخامس عشر من نيسان، أسفرت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن نحو 700 قتيل، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه (إيه سي إل إي دي).



ويتواصل القتال في العاصمة السودانية الأحد، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مبادرة سعودية أميركية وافق عليها الطرفان المتصارعان في البلاد حول هدنة جديدة.



وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك ليل الجمعة السبت "بدء محادثات أولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات حتى التوصل إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".



وأكد مسؤول أممي أن غريفيث سيلتقي في جدة ممثلين عن الجانبين.



وليس هناك أي مؤشر الى إمكان مشاركة غريفيث في المحادثات حول التوصل إلى هدنة جديدة.

