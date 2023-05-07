27 قتيلا في حريق داخل منجم للذهب في البيرو

قتلى في حريق داخل منجم للذهب في البيرو



قضى 27 عاملا على الأقل في حريق داخل منجم للذهب في منطقة أريكيبا بجنوب البيرو، وفق ما أفادت السلطات الأحد.



وقال ممثلون للشرطة والنيابة في المكان إن احتكاكا كهربائيا تسبب على الأرجح بالحريق الذي وقع في رواق داخل منجم ايسبيرانتا بولاية كونديسويوس، في منطقة نائية من أريكيبا.



وقال المدعي جيوفاني ماتوس لإحدى قنوات التلفزة إن "المعلومات التي لدينا تشير إلى سقوط 27 قتيلا داخل المنجم".



ووقع الحريق الذي يبدو أن انفجارا أعقبه على عمق مئة متر السبت، لكن الشرطة أبلغت الأحد بسقوط ضحايا.



وباشرت أجهزة الاسعاف تأمين المنجم الأحد بهدف التمكن من دخوله. وأورد المدعي العام "علينا أن نتأكد من أن مكان وجود الجثث آمن للتمكن من الدخول وسحبها".



وحضر أفراد في عائلات الضحايا إلى أقرب مركز للشرطة من المكان في محاولة للحصول على معلومات عن عمليات الإغاثة.



وشركة "مينيرا ياناكيهوا" التي تشغل المنجم تأسست العام 2000 في إقليم ياناكيهوا بمنطقة أريكيبا.



وقطاع المناجم ركن أساسي في اقتصاد البلاد ويوازي 8,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. والبيرو هي أول منتج للذهب والزنك والرصاص والقصدير في أميركا اللاتينية، بحسب الإحصاءات الرسمية.



وفي 2020، قضى أربعة من عمال المناجم بعدما علقوا إثر انهيار منجم تقليدي في المنطقة نفسها.